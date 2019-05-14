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حسام حسن يحسم موقفه من الاستمرار مع سموحة

الرياضة

حسام حسن
حسام حسن

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حسم حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة، الجدل الثائر عن موقفه من الاستمرار مع النادي قائلا :" إنه يتشرف بالتعامل مع فرج عامر رئيس النادي، وسعيد بتواجده مع الفريق ولكن الحديث عن الاستمرار مع النادي من عدمه أمر سابق لأوانه".

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، إنه يقوم بتحليل مباريات بطولة الأمم الأفريقية على إحدى القنوات الفضائية"، موضحًا: " ممكن أحلل في "إم بي سي" أو النيل للرياضة".

وتابع المدير الفني لنادي سموحة،بأن مصر تمتلك لاعبين خبرة في المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانجليزي.

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