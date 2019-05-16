أمي المتوفاة معاها اواني منزلية ذهبية

16 مايو 2019 - 04:10 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أمي المتوفاة معها أواني منزلية ذهبية جديدة وكانت مسرورة بها غير أن امرأة تلبس ثوباً أبيضاً مليحة تريد أن تنازعها فيها. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رؤية الأم خيراً لك وتفريج كرب وزوال هم. والأواني الذهبية مع الوالدة رحمها الله تدل على حسن مستقرها و ثوابها عند الله تعالى وأن المولى عز وجل قد تغمدها برحمته لقوله تعالى: ( أُولَ?ئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ? نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ) الكهف 31. وقد تدل الأواني على زيادة الرزق لكم. وكون الأم رحمها الله مسرورة فذلك أيضاً دليل على راحتها و حسن مستقرها عند الله لقوله تعالى : ( وُجُوه يَوْمئِذٍ مُسْفِرَة * ضَاحِكَة مُسْتَبْشِرَة ) عبس : 38 : 39. أما نزاع المرأة للوالدة فأدعو الله أن تكون من أهل الجنة فقال تعالى: ( يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ) فذكر الطبري رحمه الله في جامع البيان: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا وَقَوْله : ( يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا ) يَقُول : يَتَعَاطَوْنَ فِيهَا كَأْس الشَّرَاب، وَيَتَدَاوَلُونَهَا بَيْنهمْ. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666