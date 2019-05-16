جامعة مطروح: تطبيق صارم لمكافحة الغش

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قال الدكتور محمد إسماعيل عبده القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح،إن عملية سير امتحانات الفصل الدراسى الثاني بكليات الجامعة تسير بشكل هادىء وطبيعى ولا يوجد ما يعكر الصفو داخل اللجان.

 جاء ت تصريحات "عبده" خلال تفقده سير الامتحانات اليوم الخميس عدد من الكليات مثل، العلوم ،والتعدين والبترول والدراسات العليا و رياض الأطفال يرافقه نواب الجامعة.

واطمأن على سير الامتحانات وانتظامها والتأكد من مدى التزام كافة اللجان بالإجراءات والضوابط المتخذة لتوفير أقصى درجات الرعاية للطلاب خلال أدائهم للامتحانات.

وشدد القائم بأعمال رئيس الجامعة، على ضرورة التطبيق الصارم لقواعد تنظيم الامتحانات ومكافحة الغش، مؤكدًا على ضرورة تواجد السادة عمداء الكليات والأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب.


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