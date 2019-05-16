يسرا اللوزي نادمة علي دوري في قبلات مسروقة

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أبدت الفنانة يسرا اللوزري ندمها عن دورها في فيلمي "قبلات مسروقة"، و"شنطة حمزة".

وأشارت "اللوزي" إلى أنه لا ترغب في الرد على الانتقادات المتعلقة بالمشاهد الجريئة.

وأشارت خلال لقائها ببرنامج "تفاعلكم"، المذاع على قناة "العربية"، إلى أنها ليس لها دور في إبعاد زوجها عن الإعلام، والأمر يتعلق برغبته في عدم الظهور للأضواء، مؤكدة أنها لم تندم على الزواج في سن الـ23 عامًا؛ لأنها تعرفت على زوجها قبل الزواج.

ولفتت إلى أنه في حالة تم حذف كل الصور على هاتفها الشخصي، فإنها ترغب في عدم حذف صورة مع الفنانة يسرا


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