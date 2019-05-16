رامز في الشلال لـ"أسر ياسين": فتي أحلام المراهقات

16 مايو 2019 - 07:55 م

وقع الفنان أسر ياسين في فخ مقالب رامز جلال، ضمن حلقات برنامج المقالب "رامز في الشلال" ليكون ضحية من ضحاياه.

وقال رامز جلال في مقدمة الحلقة إن رامز جلال يعتبر فتى أحلام جميع المراهقات.

وبدأت أولى حلقات برنامج المقالب رامز في الشلال من أول أيام شهر رمضان 2019، ويذاع يوميا في الساعة السابعة على قناة إم بي سي مصر.

وتذيع قناة إم بي سي مصر كل عام برنامج المقالب الخاص بالفنان رامز جلال، وفي هذا العام تعرض برنامجه رامز في الشلال.