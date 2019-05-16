مبارك: هذه حقيقة أشرف مروان

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تحدث الرئيس الأسبق حسني مبارك عن سكرتير الرئيس الراحل أنور السادات وزوج منى جمال عبدالناصر أشرف مروان ، مبرئًا الأخير من تهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ونشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، تغريدة جديدة تحوي جزءا من حوار خاص أجرته مع الرئيس المصري الأسبق والذي قال "شهادة للتاريخ أشرف مروان ليس جاسوسا لإسرائيل والسادات هو من أبرأه أمامي عندما أكد أنه يرسل من خلاله معلومات مضللة لمن تصوروا أنهم جندوه لصالحهم".

ولم يسبق لمبارك أن أجرى حوارا صحفيا مصورا منذ الإطاحة به من الحكم وما أعقب من سنوات في السجون والمحاكم، فيما سبق للإعلامية الكويتية أن نشرت حوارا مكتوبا مع حسني مبارك في العام 2015 قالت إنها أجرته عبر الهاتف.

وقالت صحيفة "الأنباء الكويتية" إنها ستنشر الحوار كاملا يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أنه يتضمن الكثير من أسرار وخفايا الغزو العراقي للكويت وعواقب صفقة القرن ومعلومات عن حرب أكتوبر واستعادة سيناء وتأثير الدور الأمريكي والروسي في الشرق الأوسط.


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