«توتى»: أتمنى فوز «صلاح» بدوري أبطال أوروبا

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المصريون

محمد صلاح

روما

ليفربول

توتي

أشاد فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الايطالي، بالسمتوى المميز الذي قدمه النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، وذلك بعدما توج بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لأفضل هداف في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الثاني على التوالي.

وقال توتي في تصريحات لوسائل الاعلام الكويتية، "محمد صلاح لاعب عالمي، وهو من أفضل اللاعبين في العالم بمركزه، لقد تطور مستواه للأفضل بعد إنتقاله لنادي ليفربول".

أضاف أسطورة ليفربول "تمنيت أن يفوز ليفربول بلقب دوري ابطال اوروبا هذا العام في رسالة إلى محمد صلاح، كما أن ليفربول يضم الحارس البرازيلي أليسون، وسأكون سعيداً إذا توج الثنائي مع ليفربول باللقب القاري".

وظهر توتى للمرة الأولى بقميص روما فى 1992، وسجل للفريق 307 أهداف، منها 250 هدفًا فى 619 مباراة بالدورى الإيطالى، وتوج "ملك روما" مع الفريق بلقب الدورى الإيطالى عام 2001، إلى جانب لقبين فى كأس إيطاليا، وكان ضمن المنتخب الإيطالى المتوج بلقب كأس العالم 2006 فى ألمانيا.

وانتقل محمد صلاح لصفوف ليفربول قادماً من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو "حوافز"، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.


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