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سفير مصر لدى لندن يلتقي وزير التجارة الدولية البريطاني

الحياة السياسية

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حسن علام_متابعات

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التقى السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، وزير التجارة الدولية البريطاني "ليام فوكس"، وذلك للتحضير للزيارة التي سيقوم بها إلى مصر يوميّ 27 و28 مايو الجاري، حيث سيجري عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلديّن.

وأشار السفير طارق عادل إلى أن الزيارة من شأنها أن تعطي دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلديّن من أجل زيادة الاستثمارات البريطانية في مصر وتنويعها، والنفاذ إلى قطاعات جديدة من الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلديّن، لاسيما الصادرات المصرية إلى المملكة المتحدة.

كما استعرض السفير المصري خلال اللقاء المشروعات العملاقة التي تقام في مصر مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، داعياً الشركات البريطانية للمشاركة فيها؛ وذلك بجانب الدعوة للاستثمار في قطاعات التعليم، والصحة، والتصنيع، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات الواعدة.

من جانبه، أشار الوزير "فوكس" إلى أن اللقاءات التي يجريها في لندن مع قيادات مجتمع المال والأعمال البريطاني تعكس اهتمامهم بتعزيز استثماراتهم في مصر، نظراً للمقومات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد المصري، وأيضاً على خلفية نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي،كما أكد على أنه سينتهز فرصة زيارته إلى مصر للتعرُف على القطاعات والمشروعات التي يمكن أن تساهم فيها بريطانيا بخبراتها وشركاتها.

هذا، وتعتبر بريطانيا المستثمر الأجنبي الأكبر في مصر باستثمارات تراكمية تجاوزت 47.5 مليار دولار أمريكي، وتشهد معدلات التجارة بين البلديّن ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث بلغت حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي عام 2018، وبلغت الصادرات المصرية 818 مليون دولار أمريكي، بزيادة 26% عن عام 2017.


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