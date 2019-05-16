4 حراس مرمى في قائمة الزمالك المتجهة للمغرب

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لمواجهة نهضة بركان

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الزمالك

الكونفدرالية

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أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب، لخوض مباراة نهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائى للكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل.

وضمت قائمة الزمالك، لمواجهة بطل المغرب كلا من:

عماد السيد – محمود عبد الرحيم جنش - عمر صلاح - محمود عبد المنصف فى حراسة المرمي

محمد عبد السلام - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعه - محمود الونش في خط الدفاع

طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن - يوسف اوباما - محمود كهربا - ايمن حفني - ابراهيم حسن - محمد ابراهيم - احمد مدبولي - احمد زيزو خط الوسط

عمر السعيد - حميد أحداد خط الهجوم


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