الإمام الأكبر: الأزهر مستعد لتدريب الأئمة المسلمين في بريطانيا

16 مايو 2019 - 09:38 م

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، السفير جيفرى آدامز، سفير بريطانيا بالقاهرة.

في بداية اللقاء، قدم السفير البريطاني، التهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، وعموم المسلمين، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية حريصة على زيادة التعاون مع الأزهر الشريف في مختلف المجالات الثقافية والدينية والعلمية، معربًا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من خبرات الأزهر باعتباره المرجعية الإسلامية الأكثر ثقة داخل المجتمع البريطاني.

من جانبه، قال الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف حريص على انفتاح أبنائه على تعلم اللغات، ومنحهم الفرصة للاحتكاك بالثقافات والحضارات المختلفة؛ لتوصيل رسالة الأزهر للعالم كله، مشيرًا إلى أن الأزهر يرحب بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والتعليمية البريطانية، ويفتح أبوابه لكل الأجناس والثقافات.

وأبدى استعداد الأزهر الشريف لاستقبال الأئمة المسلمين في بريطانيا؛ لتدريبهم على مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، ونشر ثقافة السلام والتعايش المشترك في مجتمعهم.