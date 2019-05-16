تشكيل إنبي أمام الأهلي

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انبى

أعلن على ماهر، المدير الفني لفريق إنبى، تشكيلة فريقه لمواجهة الأهلى، فى المباراة التى ستنطلق فى العاشرة من مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 30 من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام على ملعب بتروسبورت . 

وجاءت تشكيلة إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى.

خط الدفاع: على فوزى، رامى صبرى، إبراهيم يحيى، أحمد عبد العزيز.

خط الوسط: محمد أشرف روقة ومحمود غالى وأمامها محمد بسيونى وأحمد شكرى وأحمد رفعت.

خط الهجوم: محمود قاعود.


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