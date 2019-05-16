  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:07 ص
بحث متقدم
الملك سلمان

السعودية تحدد قيمة رسوم "الإقامة المميزة" للوافدين

الرئيس ورئيس نادي الزمالك

رئيس الزمالك يكشف فحوى رسالته إلى الرئيس

حازم صلاح أبو إسماعيل

مفاجآت عن" أبو إسماعيل " وسر علاقة والده بالسادات

المحلل الرياضي رضا عبدالعال

شاهد.. "عبدالعال" يكشف سر لأول مرة عن صوم رمضان

الدولار

بعد حالة من التراجع.. استقرار سعر الدولار في البنوك

رامز جلال

مطربة شهيرة تكشف إصابتها بعاهة مستديمة بسبب مقلب رامز جلال

سمية الخشاب

سمية الخشاب لـ ريم البارودي: "احنا الاثنين مظلومين"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي": الإخوان بايعوا "أبو إسماعيل" على أنه المهدي المنتظر

15 فبراير.. الحكم في معارضة "قنديل" على تغريمه 10 آلاف جنيه

"السيسي" يصدر عفو رئاسي عن عبد الحليم قنديل

سمية الخشاب

سمية الخشاب تنهار وتبكي على الهواء لهذا السبب

سبب غريب وراء مفاوضات ريال مدريد مع «صلاح»

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رحيل «بيل» عن ريال مدريد

#

تفاصيل جديدة حول رحيل «صلاح» عن ليفربول

#

"الريال" يتراجع عن التعاقد مع "صلاح"

ريال مدريد

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الموالية لنادي ريال مدريد، خطة تعاقدات المرينجي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، الطامح للعودة للمنافسة على حصد الألقاب المحلية والقارية في الموسم الجديد.

وذكرت الشبكة، أن الفريق الملكي سيشهد تغييرات عديدة في صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تقرر الاستغناء عن خدمات العديد من لاعبي الفريق.

ولكن في المقابل تعتزم الادارة ضم العديد من النجوم المميزين مثل هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي الذي ينتظر الإعلان الرسمي عن الحصول على توقيعه عقب نهائي الدوري الأوروبي "اليوروباليج" المحدد له 29 مايو الجاري بجانب الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن إدارة نادي ريال مدريد وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي لن يكتفيان بضم هازارد ويوفيتش، حيث يسعى الثنائي للحصول على توقيع محمد صلاح في ظل استحالة التعاقد مع كيليان مبابي ونيمار ثنائي باريس سان جيرمان الفرنسي بجانب السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول، حيث ترى إدارة النادي الملكي أن نادي ليفربول لن يغالي في طلباته المادية حال طلب التعاقد مع النجم المصري عكس ساديو ماني.

جدير بالذكر أن محمد صلاح توج بجائزة "الحذاء الذهبي" التي تمنح لأفضل هداف في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الثاني على التوالى.

 

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «ساسي» يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
» رضا عبد العال: اتحبست قبل ليلة دخلتي بيوم
» 6 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بأكتوبر
» "Watch iT " تعتذر.." السيستم واقع"
» حملات مكثفة لمنع القيادة تحت تأثير المخدرات
» «الدراويش» يسعى لعبور كمين الداخلية
» شاهد.. مفاجأة مدوية تكشف السر الحقيقي لطلاق سمية الخشاب
» الناس يوم القيامة سينادون بأسماء أبائهم وليس أمهاتهم
» الأرصاد: طقس الجمعة معتدل
» السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن "الأشقاء القطريين"
» القوات المسلحة: جاهزون لحماية ثرواتنا بالبحر المتوسط

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة