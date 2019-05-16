بـ"موس حلاقة".. طالب يمزق وجه زميله في الوراق

16 مايو 2019 - 10:12 م

تعدى طالب على زميله بسلاح أبيض "موس" مما تسبب في إصابته بحرج قطعي في منطقة الوجه، أثناء لهوهما بأحد الشوارع بنطاق قسم شرطة الوراق.

كان الرائد هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق قد تلقى إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "آدم م"، طالب، مصابا بجرح قطعي في منطقة الوجه، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو المصاب في الشارع تعدى عليه طالب بسلاح أبيض "موس" مما نتج عنه إصابة المجني عليه.

تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.



