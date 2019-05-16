  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:08 ص
بحث متقدم
الملك سلمان

السعودية تحدد قيمة رسوم "الإقامة المميزة" للوافدين

الرئيس ورئيس نادي الزمالك

رئيس الزمالك يكشف فحوى رسالته إلى الرئيس

حازم صلاح أبو إسماعيل

مفاجآت عن" أبو إسماعيل " وسر علاقة والده بالسادات

المحلل الرياضي رضا عبدالعال

شاهد.. "عبدالعال" يكشف سر لأول مرة عن صوم رمضان

الدولار

بعد حالة من التراجع.. استقرار سعر الدولار في البنوك

رامز جلال

مطربة شهيرة تكشف إصابتها بعاهة مستديمة بسبب مقلب رامز جلال

سمية الخشاب

سمية الخشاب لـ ريم البارودي: "احنا الاثنين مظلومين"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي": الإخوان بايعوا "أبو إسماعيل" على أنه المهدي المنتظر

15 فبراير.. الحكم في معارضة "قنديل" على تغريمه 10 آلاف جنيه

"السيسي" يصدر عفو رئاسي عن عبد الحليم قنديل

سمية الخشاب

سمية الخشاب تنهار وتبكي على الهواء لهذا السبب

مفاجأة في تفاصيل هروب شقيق "البشير" إلى تركيا

عرب وعالم

العباس البشير
العباس البشير

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة جديدة عن شقيق البشير يكشفها مدير السجون

#

أردوغان: تركيا ستواصل دعم أشقائها السودانيين

#

شقيق «كوهين» يكشف تفاصيل جديدة عن رفاته

#

متظاهرو السودان يصلون إلى مقر الجيش

تركيا

السودان

هروب

العباس البشير

كشفت صحيفة “الصيحة” السودانية، اليوم الخميس، عن القصة الكاملة لهروب العباس حسن أحمد البشير الشقيق الأصغر للرئيس المخلوع عمر البشير، منذ خروجه من الخرطوم وحتى وصوله إلى العاصمة التركية.

وقالت الصحيفة وفقا لمصادرها، إن العباس استقل حافلة ركاب في اليوم التالي لسقوط النظام السابق متجها إلى القضارف ومنها إلى منطقة الحمرة الحدودية مع إثيوبيا.

وتجاوز العباس كل نقاط التفتيش والتدقيق على طول الطريق دون أن يتعرف عليه أحد حتى نقطة الحمرة الحدودية، حيث اكتشف أحد الموظفين بالتدقيق في كشف المغادرين لإثيوبيا اسم عباس حسن أحمد البشير وصورة من جواز سفره.

وفي الأثناء انتقلت الحافلة من الجانب السوداني إلى الإثيوبي، وطبقا لاتفاقية التعاون بين البلدين، طلب السودان من إثيوبيا إعادة العباس.

وأبدى الإثيوبيون موافقتهم الفورية على تسليم العباس، ليتم حجز العباس في الجانب الإثيوبي، وفي اليوم التالي تم نقله للعاصمة أديس أبابا وأمضى أسبوعا في ضيافة المخابرات الإثيوبية قبل الانتقال عبر الطيران التركي إلى إسطنبول.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «ساسي» يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
» رضا عبد العال: اتحبست قبل ليلة دخلتي بيوم
» 6 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بأكتوبر
» "Watch iT " تعتذر.." السيستم واقع"
» حملات مكثفة لمنع القيادة تحت تأثير المخدرات
» «الدراويش» يسعى لعبور كمين الداخلية
» شاهد.. مفاجأة مدوية تكشف السر الحقيقي لطلاق سمية الخشاب
» الناس يوم القيامة سينادون بأسماء أبائهم وليس أمهاتهم
» الأرصاد: طقس الجمعة معتدل
» السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن "الأشقاء القطريين"
» القوات المسلحة: جاهزون لحماية ثرواتنا بالبحر المتوسط

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة