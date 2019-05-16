  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:08 ص
بحث متقدم
الملك سلمان

السعودية تحدد قيمة رسوم "الإقامة المميزة" للوافدين

الرئيس ورئيس نادي الزمالك

رئيس الزمالك يكشف فحوى رسالته إلى الرئيس

حازم صلاح أبو إسماعيل

مفاجآت عن" أبو إسماعيل " وسر علاقة والده بالسادات

المحلل الرياضي رضا عبدالعال

شاهد.. "عبدالعال" يكشف سر لأول مرة عن صوم رمضان

الدولار

بعد حالة من التراجع.. استقرار سعر الدولار في البنوك

رامز جلال

مطربة شهيرة تكشف إصابتها بعاهة مستديمة بسبب مقلب رامز جلال

سمية الخشاب

سمية الخشاب لـ ريم البارودي: "احنا الاثنين مظلومين"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي": الإخوان بايعوا "أبو إسماعيل" على أنه المهدي المنتظر

15 فبراير.. الحكم في معارضة "قنديل" على تغريمه 10 آلاف جنيه

"السيسي" يصدر عفو رئاسي عن عبد الحليم قنديل

سمية الخشاب

سمية الخشاب تنهار وتبكي على الهواء لهذا السبب

«الرئاسة الفرنسية»: ماكرون يلتقي حفتر الأسبوع المقبل

عرب وعالم

حفتر وماكرون
حفتر وماكرون

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

ماكرون يعرض سياسته بشأن مطالب "السترات الصفراء"

#

ماكرون وجوتيريش يؤكدان أهمية الحل السياسي بليبيا

#

محتجو "السترات الصفراء" يتظاهرون للأسبوع الـ21

#

محتجو "السترات الصفراء" يتظاهرون للأسبوع الـ21

من المقرر أن يجري الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس، محادثات مع قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، الأسبوع المقبل، حسبما نقلت وسائل إعلام فرنسية عن الإليزيه.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، أن المحادثات ستتناول "تبادل الآراء حول الوضع في ليبيا وشروط استئناف الحوار السياسي، في أعقاب زيارة رئيس الوزراء فايز السراج (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا) وعبر التواصل مع الأمم المتحدة وشركائنا".

ولدى استقباله للسراج، في 8 مايو، أكد ماكرون دعم فرنسا لرئيس حكومة الوفاق (والذي اتهم باريس مرارا بمساندة حفتر)، داعيا إلى وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع بدون شروط مسبقة.

وسابقا اليوم الخميس، اجتمع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بحفتر في روما، وأعرب له عن قلق روما "إزاء الوضع الحرج للغاية" الذي تعيشه ليبيا في الوقت الحالي.

وقال كونتي للصحفيين عقب الاجتماع إنه دعا "إلى وقف إطلاق النار، ونثق في أنه يمكن السير في طريق الحل السياسي".

ويوم 4 أبريل الماضي، بدأت قوات "الجيش الوطني الليبي" زحفها باتجاه العاصمة الليبية طرابلس، مقر حكومة الوفاق، في تحرك قال حفتر إن الهدف منه هو "تحرير المدينة من الجماعات والميليشيات الإرهابية".

وعلى مدار الأسابيع الأخيرة، تشهد مشارف العاصمة الليبية معارك بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 454 شخصا وإصابة 2154 آخرين بجروح، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «ساسي» يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
» رضا عبد العال: اتحبست قبل ليلة دخلتي بيوم
» 6 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بأكتوبر
» "Watch iT " تعتذر.." السيستم واقع"
» حملات مكثفة لمنع القيادة تحت تأثير المخدرات
» «الدراويش» يسعى لعبور كمين الداخلية
» شاهد.. مفاجأة مدوية تكشف السر الحقيقي لطلاق سمية الخشاب
» الناس يوم القيامة سينادون بأسماء أبائهم وليس أمهاتهم
» الأرصاد: طقس الجمعة معتدل
» السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن "الأشقاء القطريين"
» القوات المسلحة: جاهزون لحماية ثرواتنا بالبحر المتوسط

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة