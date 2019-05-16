أول فيديو من تحت الماء للأضرار التي لحقت بالسفن السعودية

16 مايو 2019 - 10:55 م

أظهر مقطع فيديو تم تصويره في أعماق البحر، مدى الضرر الذي تعرضت له السفن الأربع التي تم تخريبها قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.

ووفقا للفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، تعرضت السفن للتخريب بنفس الطريقة، مع تباين حجم الضرر.

وكانت السفن تبعد عن بعضها كيلومترات فقط، كما أن سفناً أخرى كانت في نفس المنطقة، كما تعرضت السفينة “أمجاد” للحجم الأكبر من الضرر.

وأشارت رسالة مشتركة بين السعودية والإمارات والنرويج إلى مجلس الأمن الدولي، إلى أن التحقيق لا يزال جاريا فيما يتعلق بالعمليات التخريبية.

