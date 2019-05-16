ذبح فنان شهير داخل منزله

16 مايو 2019 - 11:06 م

اغتال مسلحون مجهولون الفنان العراقي فارس حسن، اليوم الخميس، عندما طعنوه بالسكاكين في الرقبة داخل منزله بمحافظة النجف.

ونقلت صحيفة "ناس" العراقية عن مصدر أمني، أن الفنان فارس حسن وهو ملحن موسيقي ”تعرض إلى طعنات بالسكاكين عندما دخلت عصابة غير معروفة إلى منزله، مما أدى إلى وفاته بالحال“.

وأضاف المصدر أن "الشرطة وصلت سريعًا مكان الحادث وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابساته، مشيرًا أن ما حدث جريمة قتل متعمد".

وبحسب المصدر، فإن ”الفنان كان يشارك في الفعاليات المجتمعية ويلحن الأغاني للمطربين، فضلًا عن عمله في وزارة التربية“.

ويتزامن مقتل الفنان مع جدل يدور في محافظة النجف بشأن قانون ”القدسية“ الذي كان من المفترض أن يوافق عليه مجلس المحافظة، لكنه تراجع بعد ضغط شعبي، ويهدف القانون إلى فرض توجيهات صارمة بشأن الحياة الفنية العامة.

وقبل ثلاثة أشهر اغتال مسلحون مجهولون الروائي والكاتب علاء مشذوب في محافظة كربلاء، ولم تتوصل الشرطة لغاية الآن إلى الجهة التي اغتالت الفنان.

ومنذ منتصف العام الماضي، اجتاحت العراق موجة اغتيالات عنيفة ضد شخصيات مجتمعية وفنانين ومشاهير، أبرزهم صاحبة مركز باربي للتجميل وسط بغداد رفيف الياسري، والموديل تارة فارس، فضلًا عن مشذوب في محافظة كربلاء.