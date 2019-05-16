  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:08 ص
بحث متقدم
الملك سلمان

السعودية تحدد قيمة رسوم "الإقامة المميزة" للوافدين

الرئيس ورئيس نادي الزمالك

رئيس الزمالك يكشف فحوى رسالته إلى الرئيس

حازم صلاح أبو إسماعيل

مفاجآت عن" أبو إسماعيل " وسر علاقة والده بالسادات

المحلل الرياضي رضا عبدالعال

شاهد.. "عبدالعال" يكشف سر لأول مرة عن صوم رمضان

الدولار

بعد حالة من التراجع.. استقرار سعر الدولار في البنوك

رامز جلال

مطربة شهيرة تكشف إصابتها بعاهة مستديمة بسبب مقلب رامز جلال

سمية الخشاب

سمية الخشاب لـ ريم البارودي: "احنا الاثنين مظلومين"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي": الإخوان بايعوا "أبو إسماعيل" على أنه المهدي المنتظر

15 فبراير.. الحكم في معارضة "قنديل" على تغريمه 10 آلاف جنيه

"السيسي" يصدر عفو رئاسي عن عبد الحليم قنديل

سمية الخشاب

سمية الخشاب تنهار وتبكي على الهواء لهذا السبب

ذبح فنان شهير داخل منزله

آخر الأخبار

قتل (تعبيرية)
قتل (تعبيرية)

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

مشاهد مؤثرة من تشييع جثمان فنان شهير

#

وفاة نجل فنان شهير بشكل مفاجئ

#

وفاة الفنان القدير محمود الجندي

#

العثور على زوجة شاعر شهير مقتولة داخل شقتها

العراق

ذبح

منزله

فنان شهير

اغتال مسلحون مجهولون الفنان العراقي فارس حسن، اليوم الخميس، عندما طعنوه بالسكاكين في الرقبة داخل منزله بمحافظة النجف.

ونقلت صحيفة "ناس" العراقية عن مصدر أمني، أن الفنان فارس حسن وهو ملحن موسيقي ”تعرض إلى طعنات بالسكاكين عندما دخلت عصابة غير معروفة إلى منزله، مما أدى إلى وفاته بالحال“.

وأضاف المصدر أن "الشرطة وصلت سريعًا مكان الحادث وفتحت تحقيقًا لمعرفة ملابساته، مشيرًا أن ما حدث جريمة قتل متعمد".

وبحسب المصدر، فإن ”الفنان كان يشارك في الفعاليات المجتمعية ويلحن الأغاني للمطربين، فضلًا عن عمله في وزارة التربية“.

ويتزامن مقتل الفنان مع جدل يدور في محافظة النجف بشأن قانون ”القدسية“ الذي كان من المفترض أن يوافق عليه مجلس المحافظة، لكنه تراجع بعد ضغط شعبي، ويهدف القانون إلى فرض توجيهات صارمة بشأن الحياة الفنية العامة.

وقبل ثلاثة أشهر اغتال مسلحون مجهولون الروائي والكاتب علاء مشذوب في محافظة كربلاء، ولم تتوصل الشرطة لغاية الآن إلى الجهة التي اغتالت الفنان.

ومنذ منتصف العام الماضي، اجتاحت العراق موجة اغتيالات عنيفة ضد شخصيات مجتمعية وفنانين ومشاهير، أبرزهم صاحبة مركز باربي للتجميل وسط بغداد رفيف الياسري، والموديل تارة فارس، فضلًا عن مشذوب في محافظة كربلاء.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «ساسي» يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
» رضا عبد العال: اتحبست قبل ليلة دخلتي بيوم
» 6 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بأكتوبر
» "Watch iT " تعتذر.." السيستم واقع"
» حملات مكثفة لمنع القيادة تحت تأثير المخدرات
» «الدراويش» يسعى لعبور كمين الداخلية
» شاهد.. مفاجأة مدوية تكشف السر الحقيقي لطلاق سمية الخشاب
» الناس يوم القيامة سينادون بأسماء أبائهم وليس أمهاتهم
» الأرصاد: طقس الجمعة معتدل
» السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن "الأشقاء القطريين"
» القوات المسلحة: جاهزون لحماية ثرواتنا بالبحر المتوسط

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة