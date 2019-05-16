  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:08 ص
بحث متقدم
الملك سلمان

السعودية تحدد قيمة رسوم "الإقامة المميزة" للوافدين

الرئيس ورئيس نادي الزمالك

رئيس الزمالك يكشف فحوى رسالته إلى الرئيس

حازم صلاح أبو إسماعيل

مفاجآت عن" أبو إسماعيل " وسر علاقة والده بالسادات

المحلل الرياضي رضا عبدالعال

شاهد.. "عبدالعال" يكشف سر لأول مرة عن صوم رمضان

الدولار

بعد حالة من التراجع.. استقرار سعر الدولار في البنوك

رامز جلال

مطربة شهيرة تكشف إصابتها بعاهة مستديمة بسبب مقلب رامز جلال

سمية الخشاب

سمية الخشاب لـ ريم البارودي: "احنا الاثنين مظلومين"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي": الإخوان بايعوا "أبو إسماعيل" على أنه المهدي المنتظر

15 فبراير.. الحكم في معارضة "قنديل" على تغريمه 10 آلاف جنيه

"السيسي" يصدر عفو رئاسي عن عبد الحليم قنديل

سمية الخشاب

سمية الخشاب تنهار وتبكي على الهواء لهذا السبب

بالصور.. «ساويرس» يصلح بين محمد رمضان وبشرى

آخر الأخبار

«ساويرس» يصلح بين محمد رمضان وبشرى
«ساويرس» يصلح بين محمد رمضان وبشرى

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة مدوية وراء عدم مقاضاة سمير صبري لمحمد رمضان

#

بعد واقعة "قميص النوم".. "رمضان" يثير غصب السوشيال ميديا

#

فنان شهير لمحمد رمضان: النجاح مش بالعافية

#

بلاغ آخر ضد "الحريري": "يجمع بين راتبين"

صالح رجل الأعمال نجيب ساويرس، بين الفنانة بشرى والفنان محمد رمضان على هامش مهرجان كان السينمائي في دورته 72.

وحضر الفنان محمد رمضان، المتواجد حاليا في مهرجان كان السينمائي لحضور فعالياته، الحفل الذي يقيمه سنويا رجل الأعمال نجيب ساويرس.

وشهد حضور الحفل على هذا الصلح من بينهما دكتور خالد عبدالجليل ومدير مهرجان الجونة انتشال التميمي، والمدير الفني للجونة أمير رمسيس، ومحمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وعدد من الشخصيات الفنية العالمية.

وأكدت بشرى على سعادتها بتواجد رمضان وأكدت عدم وجود خلاف من الأساس وهو مجرد مباراة فنية أدت إلى سوء فهم.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» «ساسي» يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
» رضا عبد العال: اتحبست قبل ليلة دخلتي بيوم
» 6 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بأكتوبر
» "Watch iT " تعتذر.." السيستم واقع"
» حملات مكثفة لمنع القيادة تحت تأثير المخدرات
» «الدراويش» يسعى لعبور كمين الداخلية
» شاهد.. مفاجأة مدوية تكشف السر الحقيقي لطلاق سمية الخشاب
» الناس يوم القيامة سينادون بأسماء أبائهم وليس أمهاتهم
» الأرصاد: طقس الجمعة معتدل
» السعودية تصدر بيانا عاجلا بشأن "الأشقاء القطريين"
» القوات المسلحة: جاهزون لحماية ثرواتنا بالبحر المتوسط

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة