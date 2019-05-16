ريال مدريد ينهي اتفاقه مع مهاجم أينتراخت فرانكفورت

16 مايو 2019 - 11:36 م

أنهى مسئولو ريـال مدريد الإسباني، اتفاقه على ضم المهاجم الصربي لوكا يوفيتش نجم وهداف فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني، لينضم إلى صفوف الملكي مطلع الموسم الجديد، حسبما كشفت شبكة "سكاي سبورتس".

وأكدت "سكاي سبورتس" أن الصفقة ستكلف ريـال مدريد مبلغ 60 مليون يورو يدفعها لنادي أينتراخت فرانكفورت، وأن يوفيتش سيوقع للميرنجي عقدًا مدته 5 سنوات حتى عام 2024.

ويسعى ريـال مدريد للتعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين في معظم الخطوط، لبناء فريق قوي ينافس على كل البطولات في الموسم المقبل، بعدما خرج الفريق بدون بطولات هذا العام.