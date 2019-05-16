القبض على محمود شعبان صاحب مقولة "هاتولي راجل"

16 مايو 2019 - 11:39 م

ألقت قوات الأمن القبض على الدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر وصاحب مقولة "هاتولي راجل".

وأفادت مصادر مقربة من الدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر، بأن قوات الأمن ألقت منذ قليل القبض علي شعبان دون معرفة أسباب القبض.

وفي يونيه 2016 تم الإفراج عن شعبان بعد قضائه فترة حبس بعد اتهامه بعدة تهم أبرزها التحريض على التظاهر يوم 28 نوفمبر من العام 2014، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلام الاجتماعي والحقوق والحريات.