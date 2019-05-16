سمية الخشاب ترد على «زواجها» من خالد يوسف

ردت الفنانة سمية الخشاب، على الأنباء المتداولة حول زواجها من المخرج خالد يوسف أو خطوبتها، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة.

وحلت "الخشاب" ضيفة خلال برنامج "شيخ الحارة" المعروض على قناة القاهرة والناس، على مدار حلقتين تحدثت خلالهما عن تفاصيل طلاقها من الفنان أحمد سعد.

وقالت خلال الحلقة إنها لا تمانع في الزواج مرة أخرى سواء من الوسط الفني أو خارجه، مؤكدة أن تجربتها الأخيرة الصعبة مع المطرب أحمد سعد لن تؤثر في قرارها بالارتباط من أحد الفنانين.