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الأهلي يتخطى إنبي بهدفي «الشحات» و«مروان»

الرياضة

الاهلى
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المصريون

الاهلى

انبى

حقق الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي فوزًا هامًا على إنبي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الدوري العام.

سجل حسين الشحات هف التقدم للاهلي في الدقيقة الرابعة قبل أن يثضيف مروان محسن الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة.

وبذلك يرتفع رصيد الاهلي إلى 73 نقطة ويحافظ على قمة الدوري فيما يتوقف رصيد أنبي عند 36 ويبقي في المركز التاسع.

لشوط الاول

بداية حماسية بشكل واضح من الاهلي عن طريق انطلاقات رمضان صبحي وحسين الشحات وبعدها أهدر الأخير فرصة لتسجيل هدف في الدقيقة الثالثة عاد وسجل هدفاً في الدقيقة الرابعة بعدما أحسن استغلال تمريرة من  عمرو السولية وتركها له رمضان صبحي ليُسجل الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الرابعة.

وواصل الاهلي هجماته على مرمى انبي عن طريق إختراقات رمضان ومعلول من الناحية اليسرى وفتحي والشحات من اليمين.

بعدها تخلص انبي من طريقة لعبه الدفاعية ولعب أكثر من كرة خطرة على مرمى محمد الشناوي كتان أبرزها تسديدة قوية من أحمد شكري أمسكها الشناوي بثبات قبل أن يتألق حارس الاهلي ويُنقذ كرة رأسية قوية في الدقيقة 12 من محمد بسيوني.

إزدادت المباراة سخونة بعدما واصل الفريق البترولي نشاطه وهجومه على مرمى الاهلي بشكل واضح بُغية تسجيل هدف التعادل كما حاول الاهلي تسجيل هدف ثان.

حسين الشحات واصل تقديم المستوى الجيد وإستخلص كرة من مدافع انبي ومرر كرة إلى صالح جمعة الذى لعبها بشكل رائع لكن حارس انبي أنقذ الموقف وأمسك الكرة.

شهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الاول هجوم متبادل من الفريقين ووكاد الاهلي يثسجل أكثر من مرة عن طريق آزارو وضربة راسية من ياسر إبراهيم وتسديدة قوية لعبها عمرو السولية تصدى لها  عبد العزيز البلعوطي ببراعة وينتهي بعدها الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني نشطة من جانب الفريقين خاصة انبي الذى ضغط على دفاع الاهلي ،ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة.

وأنقذ محمد الشناوي أكثر من كرة خطرة للفريق البترولي وعاد اللعب وسط الملعب وأشهر محمد عادل حكم المباراة بطاقة صفراء لعلي فوزي ظهير ايمن انبي للخشونة مع رمضان صبحي.

وخرج صالح جمعة وشارك وليد سليمان في الدقيقة 63 ، ونشط اداء الاهلي بفضل أداء وليد سليمان الذى مرر كرة سحرية لوليد آزار لكن الأخير أهدر الفرصة كالعادة ومارس هوايته في إهدار الأهداف.

وردت الكرة بهجمة خطرة لأنبي بهجمة خطرة لأحمد رفعت لكن دفاع الاهلي أنقذ الموقف وطلب رفعت إحتساب ضربة جزاء بدعو عرقلته لكن الحكم رفض الأستجابة وأشهر له بطاقة صفراء للإعتراض على قرار الحكم.

ويدفع لاسارتي بأخر حلوله الهجومية ويدفع بالأنجولي جيرالدو بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 77 ، ومرر وليد سليمان كرة رائعة من الناحية اليسرى لكن لم تجد من يتابعها لتضييع فرصة تسجيل هدف ثان للأهلي .

وشارك مروان محسن في الدقيقة 85 بدلاً من وليد أزارو ، وتبادل لاعبو الاهلي أهدار الفرص في الدقائق الأخيرة حيث أهدر كلاً من جيرالدو ورمضان صبحي قبل أن يُسجل مروان محسن هدف اني في الدقيقة الرابعة في الوقت بدل الضائع بعدها ينتهي اللقاء بفوز الاهلي بثنائية نظيفة.

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