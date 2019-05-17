عمر هاشم: هذا الحديث لم يرد عن الرسول

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كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، صحة الحديث المنسوب للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان".

وأكد عمر هاشم، خلال حواره ببرنامج "أحاديث الفتنة"، المذاع على فضائية "ten "، مساء الخميس، أن هذا الحديث من الأحاديث التي ليس بها أي جانب من الصحة، وحكم عليه ابن الجوزي بوضعه، وضَعفه العراقي والسيوطي.

وتابع "هاشم"، أن الكتمان في القيام بعض الأمور أمر ممكن، لكن ليس في كل شيء، مشيرًا إلى أن الكتمان حول شئون الحرب أمر مطلوب".

وتابع أن الإنسان عليه أن يكون صريحًا في تجارته ومعاملته، والكتمان مقصور على الأمور الهامة فقط.


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