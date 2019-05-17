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الأوقاف تلزم المساجد بفتوى 13 جنيها قيمة زكاة الفطر

الحياة السياسية

زكاة الفطر
زكاة الفطر

خالد الشرقاوي - متابعات

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نبهت وزارة الأوقاف على جميع مساجد مصر بما جاء فى فتوى دار الإفتاء المصرية من تحديد زكاة الفطر لهذا العام رمضان 1440هــ بقيمة 13 جنيها، بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام شيخ الأزهر الشريف.

وشمل التنبيه أن تكون قيمة الزكاة 13 جنيها كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وأنها اختارت الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة فى جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب ؛ تيسيرًا على الفقراء فى قضاء حاجاتهم ومطالبهم.


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