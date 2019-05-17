الأولى منذ 3 سنوات.. تفاصيل زيارة مسئول بالكونجرس إلى مصر

17 مايو 2019 - 12:42 ص

في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 سنوات، زار السيناتور إدوارد كيس، عضو لجنة الاعتمادات بالكونجرس الأمريكي، البرلمان المصري.

والتقي السيناتور الأمريكي، كلا من النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والنائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وتناول اللقاء أهمية العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة والتعاون الوثيق في كافة القضايا المشتركة، ودور مصر المهم والمحوري في كافة قضايا الشرق الأوسط.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء دور مصر الحيوي في مكافحة الإرهاب، وأيضا في حل المشاكل الإقليمية، كما أكد الطرفان على أهمية استمرار وتكثيف اللقاءات والتشاور بين أعضاء الكونجرس الأمريكي والبرلمان المصري.

العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، قال إن الزيارة تعكس مكانة مصر وأهميتها بالنسبة للعالم أجمع، وإن غالبية الدول تحاول استعادة العلاقات الجيدة معها، لا سيما بعد أن تصحيح المفاهيم المغلوطة التي روجها الإعلام والمنظمات المعادية للدولة المصرية.

وأضاف القسط لـ"المصريون"، أن "الولايات المتحدة تربطها بمصر علاقات إلى حد ما جيدة، ومن ثم تحاول تحسين وتقوية تلك العلاقات، عن طريق إرسال وفود رسمية وكذا نيابية، وهو ما يعكس بالتأكيد مكانة مصر".

وأوضح، أن "اللقاء مع رئيس لجنة الاعتمادات بالكونجرس تناول ملفات عديدة منها اقتصادية وسياسية وأمنية وغيرها، متابعًا: "البلدان تربطهما علاقات قوية وملفات مشتركة وبالتالي من المؤكد أن تم النقاش حولها".

وقال سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، إنه "تم خلال المقابلة مناقشة الأوضاع الأمنية في كلا البلدين، وكذلك الاقتصادية، وكيفية تطويرها بين الجانبين، إضافة إلى الأوضاع السياسية خاصة في الدول المحيطة"، مطالبًا باستغلال تلك الزيارات في توضيح الصورة الحقيقية عن مصر.

وحاولت "المصريون"، التواصل هاتفيًا مع أعضاء بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لمعرفة تفاصيل الزيارة وأبرز الملفات التي تم فتحها، غير أنهم رفضوا التعليق، فيما لم يرد آخرون رغم تكرار الاتصال.

وقال أحمد على، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن زيارة عضو لجنة الاعتمادات بالكونجرس الأمريكي لمقر البرلمان المصري يعتبر تغير نوعى في علاقة البرلمان ومجلس النواب الأمريكي.

وأضاف في تصريحات له، أن هذا التغير النوعي لابد أن يعقبه سلسلة من أشكال التواصل المختلف مع الجانب الأمريكي، والاشتباك مع الإعلام الأمريكي من أجل توضيح الحقائق الغائبة عن المجتمع الأمريكي، وتنظيم زيارات مع الجانب البرلماني هناك، لاستعراض جهود مصر في عدد من المجالات خاصة الأمنية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الاشتباك أيضًا مع المراكز البحثية في واشنطن، من أجل فتح نقاشات موسعة مع أعضائها، حيث أن عدد كبير منها ممولة من جانب دول لا تريد الخير لمصر.