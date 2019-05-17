سمية الخشاب تنهار وتبكي على الهواء لهذا السبب

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حلت الفنانة سمية الخشاب ضيفة في الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة» للإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس».
وجهّت «سمية» رسالة لـ«سعد»، وكأنها رسالة أخيرة: «اللى يحب واحدة ميعملش فيها حاجة كده، دعمته ووقفت جنبه، ييجي بعد كده، يسيّح دمك، معقول بعد كدة أفضل أحبه؟، تجاوزت وسامحت، يطلع بعد كده يقولي (الست اللى تطلع تتكلم عن جوزها تبقى مش تمام)، يعني هو كده اللى تمام؟، خليه ماشي ورا كلام اللى حواليه، ده مشافش خير غير على ايديّا، إيه التفاهات اللى هو بيقولها دي؟».
وأضافت: «أنا استحالة ارجع له، الحب تصرف مش كلام، أنا اللى وقفت جنبه وسامحته، دلوقتي أنا بقيت مش كويسة؟».


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