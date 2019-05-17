الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن 560 محكوم عليهم

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قرار رئاسي سار لأهالي السجناء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 20 تابع، قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2019 بالعفو عن 560 محكوم عليه.
وجاء نص المادة الأولى: يعفي عن العقوبة الأصلية، أو ماتبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها، على عدد 560 محكوم عليهم
وجاء نص المادة الثانية: ينشر ه>ا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدروه.

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