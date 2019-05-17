"السيسي" يصدر عفو رئاسي عن عبد الحليم قنديل

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المصريون ـ متابعات

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً نشر فى الجريدة الرسمية، في عددها 20 تابع، قرار رئيس الجمهورية رقم 232 لسنة 2019 بالعفو عن 560 سجينا بينهم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صوت الأمة، وتم تعليل العفو بأنه حالة مرضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حمادة شكرى قد قضت فى 30 ديسمبر الماضي بحبس محمد مرسى وسعد الكتاتنى و18 آخرين 3 سنوات فى قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية بين عامي 2012 و2013.
وأيضا المتهمون الصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم عصام سلطان، عبد الحليم قنديل، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدى الفخرانى، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، ونور الدين عبدالحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوى، ووجدى غنيم، وعصام عبدالماجد، وعبدالرحمن يوسف القرضاوى، ومحمد مرسى العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.

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