رضا عبدالعال: لهذا السبب تعرضت للحبس "ليلة دخلتي"

كشف الكابتن رضا عبد العال، لاعب نادي الزمالك، والأهلي سابقًا، عن تعرضه للحبس قبل ليلة زفافه بيوم واحد وايضا قبل مباراة الأهلي والزمالك في مسابقة الكأس عام 1992.

وأضاف "عبد العال"، في لقاء مع برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "تن" أنه كان في نادي الزمالك وقتها، وكانت "ليلة دخلته" قبل المباراة بيوم، وحدثت مشكلة قبل المباراة بيوم.

وأشار إلى أن المأمور كان على علاقة جيده بـ"خاله الكبير"، ولكي يضايق "خاله الصغير"، ظل "عبدالعال" في الحبس حتى الساعة الرابعة اليوم التالي، حتى جاء له الكابتن فاروق جعفر.