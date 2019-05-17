  • الجمعة 17 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:12 ص
بحث متقدم
الملك سلمان

السعودية تحدد قيمة رسوم "الإقامة المميزة" للوافدين

الرئيس ورئيس نادي الزمالك

رئيس الزمالك يكشف فحوى رسالته إلى الرئيس

حازم صلاح أبو إسماعيل

مفاجآت عن" أبو إسماعيل " وسر علاقة والده بالسادات

المحلل الرياضي رضا عبدالعال

شاهد.. "عبدالعال" يكشف سر لأول مرة عن صوم رمضان

الدولار

بعد حالة من التراجع.. استقرار سعر الدولار في البنوك

رامز جلال

مطربة شهيرة تكشف إصابتها بعاهة مستديمة بسبب مقلب رامز جلال

سمية الخشاب

سمية الخشاب لـ ريم البارودي: "احنا الاثنين مظلومين"

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي": الإخوان بايعوا "أبو إسماعيل" على أنه المهدي المنتظر

15 فبراير.. الحكم في معارضة "قنديل" على تغريمه 10 آلاف جنيه

"السيسي" يصدر عفو رئاسي عن عبد الحليم قنديل

سمية الخشاب

سمية الخشاب تنهار وتبكي على الهواء لهذا السبب

لمصالحه جماهيره

«الدراويش» يسعى لعبور كمين الداخلية

الرياضة

الإسماعيلي
الإسماعيلي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"الدراويش" يعسكر استعدادًا لعبور "الإنتاج"

#

بيراميدز يسعى لعبور كمين الداخلية

#

التموين تستدعى التجربة الماليزية للتنمية بقطاعاتها

#

"الدراويش" يسعى لعبور كمين الداخلية

غضب

دوري

الجماهير

بطولة

الإسماعيلي

يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الداخلية، في العاشرة مساء اليوم الجمعة على ستاد الجيش بالسويس فى افتتاحية الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام.

ويبحث "الدراويش" عن تصحيح المسار وعودة الانتصارات الغائبة لمصالحة جماهيره الغاضبة من سوء النتائج هذا الموسم.

فيما تشهد مباراة الليلة الظهور الأول للداخلية بعد الهبوط بشكل رسمى للقسم الثانى.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 38 نقطة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

غزة رمز العزة

د. عبد الآخر حماد

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور

الكنيسة و«السيامواطنة»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل جديدة عن الابن الذي قتل والده وزوجته بالسلام
» 4 دولة عربية لم تدين الهجوم الجوي علي السعودية
» «ساسي» يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك
» رضا عبد العال: اتحبست قبل ليلة دخلتي بيوم
» 6 سيارات للسيطرة على حريق مخزن بأكتوبر
» "Watch iT " تعتذر.." السيستم واقع"
» حملات مكثفة لمنع القيادة تحت تأثير المخدرات
» «الدراويش» يسعى لعبور كمين الداخلية
» شاهد.. مفاجأة مدوية تكشف السر الحقيقي لطلاق سمية الخشاب
» الناس يوم القيامة سينادون بأسماء أبائهم وليس أمهاتهم
» الأرصاد: طقس الجمعة معتدل

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:27

  • شروق

    05:03

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة