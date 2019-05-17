» «الدراويش» يسعى لعبور كمين الداخلية

17 مايو 2019 - 09:43 ص

يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره الداخلية، في العاشرة مساء اليوم الجمعة على ستاد الجيش بالسويس فى افتتاحية الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري العام.

ويبحث "الدراويش" عن تصحيح المسار وعودة الانتصارات الغائبة لمصالحة جماهيره الغاضبة من سوء النتائج هذا الموسم.

فيما تشهد مباراة الليلة الظهور الأول للداخلية بعد الهبوط بشكل رسمى للقسم الثانى.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 38 نقطة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 27.