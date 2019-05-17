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بشأن نهائي الكونفدرالية

رئيس الزمالك يكشف فحوى رسالته إلى الرئيس

الرياضة

الرئيس ورئيس نادي الزمالك
الرئيس ورئيس نادي الزمالك

متابعات - أمينة عبد العال

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الكونفدرالية

أعلن رئيس نادي الزمالك عن نص رسالته للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعوته لحضور نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة "الإياب" بين فريقي الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم 26 مايو الجاري، على إستاد برج العرب.

وقال المستشار مرتضى في تصريحات صحفية:" وجهنا رسالة لرئيس الجمهورية من أجل حضور المباراة الهامة، حيث سيتم حصول فريق مصري على أول بطولة أفريقية في عهده، وبصفته أيضا رئيس الاتحاد الأفريقي.

ويلتقي الفريق الأبيض "الزمالك"، أمام نهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالرباط.

وتوجه نادي الزمالك إلى المغرب أمس، الخميس، ويرأس البعثة، إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، ويرافقها أيضا الثنائي أحمد جلال إبراهيم، واللواء علاء مقلد، عضوي مجلس الإدارة.


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