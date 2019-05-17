» رضا عبد العال: اتحبست قبل ليلة دخلتي بيوم

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أكد الكابتن رضا عبد العال، لاعب نادي الزمالك، والأهلي سابقًا، أنه تعرض للحبس قبل مباراة الأهلي والزمالك في مسابقة الكأس عام 1992.

وأضاف "عبد العال"، في لقاء مع برنامج "رأي عام سيرة الحبايب"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أنه كان في نادي الزمالك وقتها، وكانت "ليلة دخلته" قبل المباراة بيوم، وحدثت مشكلة قبل المباراة بيوم.

و تابع لاعب نادي الزمالك، والأهلي سابقًا، أن المأمور كان على علاقة جيده بـ"خاله الكبير"، ولكي يضايق "خاله الصغير"، ظل "عبدالعال" في الحبس حتى الساعة الرابعة اليوم التالي، حتى جاء له الكابتن فاروق جعفر.

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