» "Watch iT " تعتذر.." السيستم واقع"

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متابعات - أمينة عبد العال

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مايو

القرصنة

"Watch iT

أعلن تطبيق "Watch iT " أن السبب وراء تعطيل خدماته وعدم قدرته علي عرض المسلسلات حصري، بسبب بعض العيوب في أنظمة التشغيل.

وأوضحت منصة "Watch iT " للمحتوى الإعلامي الرقمي، في البيان الذي نشرته شركة "سينرجي" المصرية، أنه "أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بداية شهر رمضان، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات في أمن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجبها مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتي، وذلك مع إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم".

وتقدم تطبيق "Watch iT " باعتذاره لكل مشتركيه، وأتاح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب.

كما أنه أعلن عن توفير خدماته مجانا وحتى نهاية شهر مايو الجاري، وذلك كسبيل تعويض مشتركيه عن الخسارة التي لحقت لهم خلال الفترة الماضية.


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