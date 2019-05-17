فرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين غداً

17 مايو 2019 - 03:35 م

صرح حسين الزناتى السكرتير العام المساعد رئيس لجنة النشاط بنقابة الصحفيين أن غدا السبت يشهد حفلاً لفرقة سوهاج للفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين

بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة للصحفيين وأسرهم وذويهم بالمجان .

وقال الزناتى يأتى العرض فى إطار الاتفاق الذى جرى بين نقابة الصحفيين لإقامة 4 عروض فنية لفرق الفنون الشعبية على مسرح نقابة الصحفيين ، والذى بدأ بالامس الخميس مع فرقة العريش للفنون الشعبية ، التى أقامت عرضا فنياً حضره جمهور كبير بمسرح نقابة الصحفيين ، حيث قدمت الفرقة عرضاً مبهراً للرقص الشعبى لابناء العريش والتراث السيناوي ألقى إعجاب كل الحاضرين