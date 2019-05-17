الشيخ المعصراوي ينبه المسلمين:"هذا اليوم ليس عاديا"

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الجمعة

احمد عيسى المعصراوي

المغرب،

ساعة الإجابة

الدعوة المستجابة

نبه الشيخ أحمد عيسى المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق، المسلمين في شتى أنحاء المعموره، من ضياع اليوم وبالتحديد قبل المغرب لأن هناك دعوتان مستجابتان.

وقال، "المعصراوي"، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "*إنتبه فهذا اليوم ليس عادياً ، فهناك قبل المغرب دعوتان مستجابتان :  دعوة "صائم" و"ساعة الإجابة" ليوم الجمعة، فلا تفوتها ونبّه مَن حولك وأكثِر من الصلاة على الحبيب".

ويذكرأن  النبي صلى الله عليه وسلم  قال: "إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلةهذا الهدي النبوي يؤكدا أن لكل مسلم في كل ليلة من ليالي رمضان فرصة ذهبية للعتق من النار ، فضلا عن دعوة مستجابة" 

لا شك أن هذه المنحة تعد أعظم مشروع يعمل المسلم علي تحقيقه والفوز به في رمضان كونه لن يجد أفضل من أن يعتقه المولى عز وجل من النار في هذا الشهر العظيم ويكتب له الفكاك من النار، فيصبح من أهل الجنة .

ولكن السؤال الأهم هنا والسرالعظيم يتمثل في متى يكون العتق من النار في كل يوم من رمضان وهل هناك ساعة بعينها يمنح الله عباده هذه الفرصة للإفلات من نار جهنم ودخول جنة عرضها السماوات والأرض.

الجواب يحمله إليك حديث نبوي شريف رواه سيدنا جابر الأنصاري عن النبي إذ يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ِإنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءَ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ..

إذن فمن المهم التأكيد علي أن وقت الإفطار هو وقت العتق من النار إذ تكون النفس عند الإفطار منكسرة لله عز وجل خاضعة له، حينها يرفع المؤمن يده إلى الله عز وجل ويسأل المولى عز وجل أن يعتق رقبته من النار.

نعم ومنح وقت الإفطار لا تقف عند هذا الحد فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : من فطّر صائمًا كان له مثل أجره، غير أنَّه لا ينقص من أجر الصائم شيء.
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