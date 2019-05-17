  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:17 ص
بحث متقدم
أحمد عبده

باحث إسلامي يطالب بمحاكمة "مالك والشافعي"

من الحريق

شاهد.. حريق هائل في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية

أحمد عمر هاشم يبكي على الهواء.. تعرف على السبب

عادل إمام

عمار على حسن: عادل إمام لم يعط المصريين شيئا

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،

مفتي الجمهورية للفنانين: "اتقوا الله فينا"

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد : الأندلس غزوات عربية وليست فتحا

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

محمد صلاح

ليفربول سيضم صفقة جديدة وصلاح سيكون "الأسعد" بها

محمد صلاح

تعرف على ما فعله "زيدان" لضم صلاح لـ"ريال مدريد"

لاسارتي

لاسارتي يقرر الاستغناء عن نجم الأهلي "الأجنبي": نجيب واحد بداله

يرويها "بكري"

قصة البطل "عم خليفة" الذي حرق قلب الصهاينة فى عيدهم

آخر الأخبار

متري
متري

محمود أبوسعد

أخبار متعلقة
#

الإمارات: حفتر لم يستشرنا قبل عملية طرابلس

#

البحرين تكشف تفاصيل الاتصال مع أمير قطر

#

"السفارة الأمريكية" تدين حادث الدرب الأحمر الإرهابى

#

تشكيل اتحاد طنجة أمام الزمالك

مصطفى بكرى

مدرسة بحر البقر

السبت الحزين

خليفة متري ميخائيل

روى الكاتب الصحفي وعضو البرلمان، مصطفى بكري، قصة  البطل المصري، خليفه مترى، بطل عملية السبت الحزين التي أحرقت قلب اليهود في عيدهم.

وقال بكري عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "الراجل إللى فى الصورة دى بطل مصرى بس للاسف محدش يعرفه بس هعرفكم بيه إسمه خليفة مترى ميخائيل، عم خليفة بطل عملية السبت الحزين ..إلّى حرق فيها قلب الصهاينة فى عيدهم"

وأضاف بكري في تدونيه أخرى، "عملية السبت الحزين جاءت ردا علي ضرب إسرائيل لمدرسة بحر البقر الإبتدائية وإللي قتلت فيها أكثر من 25 طفل وطفلة مصريين، خليفة متري ميخائيل .. مواليد سوهاج 1945 .. جندي مجند مصري وفرد صاعقة مصرية .. شارك في حرب اليمن وحرب النكسة وحرب الإستنزاف وحرب أكتوبر"

تابع، بكري في تغريدة جديدة، " كان ضمن عناصر الكتيبة 83 صاعقة وفى يوم 30 مايو 1970 كلفت كتيبتة بعمل كمين شمال القنطرة وجنوب رأس العش ضد القوات الاسرائيلية ثم تلقوا تعليمات، من القادة بالانسحاب نظرًا لقلة عدد الكتيبة المكلفة بتنفيذ العملية، مقابل الإسرائيليين، إلا البطل خليفة مترى رفض وحصل على إذن بالبقاء وتنفيذ المهمة وقال أقنعت القائد أن أموت أفضل لي بالانسحاب".

وأردف، "أسفر الكمين عن مقتل 35 اسرائيلى و أسر 2 من بينهم الرقيب يائير دورى تسيفى الذى حاول حاول الهروب و لحق به الجندى خليفة مترى و استطاع السيطرة عليه بعد عراك و قتال فردى بالأيدى و نقل الى الضفة الغربية كأسير"

وأختتم بكري تغريداته قائلا، "سمي هذا اليوم السبت الحزين و بسبب نجاح العملية كانت أول ابتسامة للرئيس جمال عبد الناصر بعد هزيمة 67، البطل عم خليفة متري ميخائيل حي يرزق وعايش وسط أهله وأسرته في سوهاج في هدوء تام وبلا شهرة أو إعلام، أبطال لن ينساهم التاريخ "


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» جريمة بشعة تهز السعودية.. والضحية رضيعة
» "الننى" خارج أرسنال بـ 15 مليون إسترليني
» الشوكولا والموتزاريلا تسببان سرطان الأمعاء
» "صلاح" يشارك "ميسي" في إعلان جديد
» أم تدفن مولودها حيًا وكلب ينقذ حياته
» "جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الخيام
» جورج قرداحي يهاجم إعلامي مصري شهير: لا أحب طريقته
» مطربة لبنانية شهيرة: لهذه الأسباب رفضت التمثيل مع أحمد زكي
» جورج قرداحي: هذه حقيقة إشهار إسلامي وإخفائي الخبر عن الجمهور
» قصة غضب رئيس عربي من نكتة قالها له عادل إمام
» بعد 10 سنين .. فنانة شهيرة تكشف أغرب موقف جمعها بعادل إمام

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن