"صلاح" يحقق رقماً قياسياً جديداً

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تفوق اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، بالاستحواذ علي الكرة في الثلث الهجومي من الملعب في 39 مناسبة، متفوقاً على ناثان ريدموند لاعب ساوثهامبتون.

وبهذا الاستحواذ يحقق "صلاح" رقماً قياسياً جديداً في النسخة الاخيرة من مسابقة "البريميرليج".

وتوج محمد صلاح بلقب هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" موسم 2018 – 2019، مع زميله السنغالى ساديو مانى والجابونى أوباميانج نجم أرسنال.

ويعد محمد صلاح سادس لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" يتوج بجائزة الهداف فى موسمين متتاليين، بعد آلان شيرار، ومايكل أوين، وتييرى هنرى، وروبن فان بيرسى، وهارى كين.

وبات محمد صلاح ثانى لاعب فى تاريخ نادى ليفربول يتمكن من الفوز بجائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لهداف الدورى الإنجليزى موسمين متتاليين منذ تأسيس تلك الجائزة موسم 1992 – 1993، وذلك بعد مايكل أوين، كما تمكن "الفرعون المصرى" من معادلة إنجاز الهولندى روبن فان بيرسى والإنجليزى هارى كين اللذين توجا بالجائزة مرتين متتاليتين.

وأصبح محمد صلاح ثانى لاعب أفريقى فى تاريخ الدورى الإنجليزى يتمكن من الحصول على جائزة "الحذاء الذهبى" مرتين بعدما توج بها النجم الإيفوارى المعتزل دروجبا فى مناسبتين 2006 – 2007 و 2009 – 2010.


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