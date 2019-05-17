سر إحالة "محمد رمضان" إلى التحقيق

أنذرت شركة الريماس للإنتاج الفنى النجم محمد رمضان على يد محضر، بضرورة الالتزام ببنود العقد المبرم بينهم، وعدم الإخلال به.

وجاء في البيان الذي أصدرته الشركة: «محمد رمضان لم يحترم التعاقد وقام بتقديم حفلات دون الرجوع للشركة المنتجة واستخدم ألحانا مملوكة للشركة أيضا.. جاء ذلك دون إذن كتابي.. مما أصاب الشركة بالضرر المادي والمعنوي».

وكانت شركة ريماس تقدمت أيضا بشكوى لنقابة الموسيقيين طالبت فيها إيقاف التعامل ومنع حصول محمد رمضان على تصاريح عمل من النقابة دون الرجوع للشركة، حسب العقد المبرم بين رمضان والشركة.

وجرى تحديد جلسة يوم الإثنين المقبل للتحقيق مع محمد رمضان في نقابة الموسيقيين، كما تقدمت الشركة بمذكرة أخرى للدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين للمطالبة بوقف تصاريح محمد رمضان، والتحقيق فيما نسب إليه بعد إخلاله ببنود التعاقد مع شركة الريماس للإنتاج الفني.