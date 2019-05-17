تقرير سري بشأن مستقبل "محمد صلاح"

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محمد صلاح

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يتواصل ارتباط اسم النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بالانتقال إلى العملاق ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث تتزايد التقارير الصحفية المؤكدة باقتراب الفرعون لارتداء قميص الملكي كلما اقتربت فتح باب الانتقالات المنتظر.

وكان فيليب كارايون، الصحفي بقناة كانال بلس الفرنسية، قد أكد في الساعات الأخيرة وجود مفاوضات أولية بين محمد صلاح وريال مدريد لتمثيل الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.

من جانبها صدقت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية على التقارير الفرنسية الخاصة بانتقال الفرعون إلى ريال مدريد، حيث كشفت عن التقارير السرية التي عاد بها كشافو ومحللو الأداء بالنادي الملكي من ملعب كامب نو بعد نهاية مباراة ليفربول أمام برشلونة بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لمصادر خاصة لـ ديفينسا سنترال، كشفت أن نادي ريال مدريد أرسل كشافين ومحللين أداء لمتابعة مستوى ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي في مواجهة برشلونة، إلا أن الكشافين كانوا "مهووسين" بالمستوى "الرائع" الذي قدمه محمد صلاح في المباراة.

التقارير التي عاد بها مسئولو نادي ريال مدريد، من كامب نو تضمنت تقريرًا عن محمد صلاح، حيث تمت مقارنة أسلوب لعبه بليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، حيث ذكرت بين سطورها :"كان ميسي مستحيلًا، لكن صلاح، وهو "ميسي الجديد"، يجب أن يكون أولوية للفريق"، مؤكدةً أن المقربين من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد يعتقدون ذلك.

من جهة نادي ليفربول، فإن التقارير الإسبانية تشير إلى أن الريدز ليس بحاجة إلى البيع لصلاح، مؤكدةً أنه لا توجد أسباب رياضية لمغادرة الفرعون المصري، موضحةً في الوقت ذاته أن علاقته السيئة بيورجن كلوب، مديره الفنية –حسب التقارير الإنجليزية- قد تجعل خروجه من ملعب الأنفيلد أسهل من خروج السنغالي ساديو ماني.

يُذكر أن فريق ليفربول كان قد خسر بثلاثة أهداف نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام برشلونة بملعب كامب نو، قبل أن يفوز أبناء المدرب الألماني يورجن كلوب في لقاء العودة بأربعة أهداف نظيفة أهلت الفريق للوصول للمباراة النهائية.

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