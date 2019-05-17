«سلمان» يوجه النائب العام بتحرك غير مسبوق

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اتخذ النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، إجراء هو الأول من نوعها بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال المعجب، إن زيارته لمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، أمس الخميس، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى سجون المملكة، جاءت بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتفقد أحوال النزلاء، والوقوف على احتياجاتهم، لافتا إلى أن الزيارات ستشمل كافة سجون المناطق قريبا.

وأضاف، أن السجون والإصلاحيات في المملكة أصبحت مكانًا لإصلاح الفرد أكثر من أنها تأديب، ودعمه ليعود عنصرًا فعالًا في مجتمعه، مشيرا إلى العزيمة الجادة التي جعلت السجون تتخطى العديد من التحديات لتصبح ما هي عليه اليوم، وذلك في ضوء متابعة ولاة الأمر، وفقا لصحيفة الرياض.

ولفت إلى أن ما شاهده ولمسه من النزلاء ما هو إلا بوادر الخير من حزمة البرامج التأهيلية والإصلاحية التي تقوم بها السجون.

وأشار إلى أن ملف العقوبات البديلة تمت مناقشته مع مدير عام السجون ومع عدد من الجهات المعنية بالإضافة إلى وزارة العدل، حيث سترى النتائج النور في أقرب وقت ممكن.

من جانبه قال مدير عام السجون اللواء محمد بن علي الأسمري، إن النيابة العامة داعم مهم لبرامج وخطط السجون، ووجه النائب العام بأن تكون السجون هي الوجهة الأولى للزيارة لأي وفود تستضيفها النيابة العامة.

‏ ‎وأوضح أنهم يسعون بشكل حثيث حتى تتحول الإصلاحيات في المملكة إلى إصلاحيات حقيقة وفق هذا المفهوم، ووفق التصنيف الذي جرى البدء فيه وكان العمود الفقري لإنطلاق برامج التأهيل والإصلاح، في البرامج التعليمية والتدريبية ثم الانتقال إلى البرامج التشغيلية، مرحبا بزيارة أي مسؤول يرغب بالإطلاع على هذه البرامج وفي ضوء استمرارهم بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتطويرية.


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