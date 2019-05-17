  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:16 ص
بحث متقدم
أحمد عبده

باحث إسلامي يطالب بمحاكمة "مالك والشافعي"

من الحريق

شاهد.. حريق هائل في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية

أحمد عمر هاشم يبكي على الهواء.. تعرف على السبب

عادل إمام

عمار على حسن: عادل إمام لم يعط المصريين شيئا

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،

مفتي الجمهورية للفنانين: "اتقوا الله فينا"

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد : الأندلس غزوات عربية وليست فتحا

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

محمد صلاح

ليفربول سيضم صفقة جديدة وصلاح سيكون "الأسعد" بها

محمد صلاح

تعرف على ما فعله "زيدان" لضم صلاح لـ"ريال مدريد"

لاسارتي

لاسارتي يقرر الاستغناء عن نجم الأهلي "الأجنبي": نجيب واحد بداله

شاهد.. مهاجم مانشستر يونايتد يصل القاهرة

الرياضة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بالصور.. «بوجبا» يؤدي مناسك العمرة

#

شكوك حول مشاركة «راشفورد» أمام التشيك

#

«يويفا» يفتح تحقيقًا مع البرازيلي «نيمار»

#

مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد

المصريون

مارسيال

وصل أنطونى مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الفرنسي، إلى مصر لقضاء عطلة قصيرة، عقب انتهاء الموسم الكروى فى إنجلترا.

ونشر مارسيال، على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام" صورة له بجوار تمثال أبو الهول فى منطقة الأهرامات الشهيرة بمحافظة الجيرة.

أحرز مارسيال، مع مانشستر يونايتد 10 أهداف فى الموسم المنقضى للبريميرليج، واحتل فريقه المركز السادس فى جدول الترتيب، ليبتعد عن المشاركة الموسم المقبل فى دورى أبطال أوروبا.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» جريمة بشعة تهز السعودية.. والضحية رضيعة
» "الننى" خارج أرسنال بـ 15 مليون إسترليني
» الشوكولا والموتزاريلا تسببان سرطان الأمعاء
» "صلاح" يشارك "ميسي" في إعلان جديد
» أم تدفن مولودها حيًا وكلب ينقذ حياته
» "جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الخيام
» جورج قرداحي يهاجم إعلامي مصري شهير: لا أحب طريقته
» مطربة لبنانية شهيرة: لهذه الأسباب رفضت التمثيل مع أحمد زكي
» جورج قرداحي: هذه حقيقة إشهار إسلامي وإخفائي الخبر عن الجمهور
» قصة غضب رئيس عربي من نكتة قالها له عادل إمام
» بعد 10 سنين .. فنانة شهيرة تكشف أغرب موقف جمعها بعادل إمام

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن