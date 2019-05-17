  • السبت 18 مايو 2019
  • بتوقيت مصر10:16 ص
بحث متقدم
أحمد عبده

باحث إسلامي يطالب بمحاكمة "مالك والشافعي"

من الحريق

شاهد.. حريق هائل في قاعدة للجيش الإسرائيلي بتل أبيب

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية

أحمد عمر هاشم يبكي على الهواء.. تعرف على السبب

عادل إمام

عمار على حسن: عادل إمام لم يعط المصريين شيئا

الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية،

مفتي الجمهورية للفنانين: "اتقوا الله فينا"

عبد الخالق عبد الله

مستشار بن زايد : الأندلس غزوات عربية وليست فتحا

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم

محمد صلاح

ليفربول سيضم صفقة جديدة وصلاح سيكون "الأسعد" بها

محمد صلاح

تعرف على ما فعله "زيدان" لضم صلاح لـ"ريال مدريد"

لاسارتي

لاسارتي يقرر الاستغناء عن نجم الأهلي "الأجنبي": نجيب واحد بداله

مدرب الزمالك: نهائي الكونفدرالية فرصة لكتابة التاريخ

الرياضة

مران الزمالك
مران الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رئيس الزمالك يكشف فحوى رسالته إلى الرئيس

#

رئيس "نهضة بركان" يحرج رئيس الزمالك برد ناري

#

رسالة من "الحضري" لحارس الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

#

الزمالك يدعو السيسى لحضور نهائي الكونفدرالية

المصريون

الكونفدرالية

امير عزمى

أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن المرحلة الحالية في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، فرصة كبيرة للاعبين ليكتبوا تاريخهم في النادي.
وأضاف أمير عزمي، أن الكونفيدرالية تعتبر أول بطولة بالمسمى الجديد من نصيب الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعبين اجتهدوا وتعبوا كثيرًا للوصول للنهائي.
 
وشدد مدرب الزمالك، على أن الزمالك جاء للمغرب لتحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان في ذهاب النهائي، وهو شوط أول والآخر في برج العرب، معربا عن ثقته الكبيرة في اللاعبين.

وكانت بعثة الزمالك قد وصلت إلى المغرب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة الأحد المقبل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. أئمة الحفاظ والتدوين (14)

محمود سلطان

عندما فكرت في شراء "غجرية"

فراج إسماعيل

كيف يصوم المسلمون في البلاد التي يطول فيها النهار ؟

د. عبد الآخر حماد

((مطاريد الكنيسة))

القس مكاريوس فهيم قليني

الحروب الصليبية في(قناة الحرة)

د. هشام الحمامي

الوجود بين الفلسفة والعلم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوكولا والموتزاريلا تسببان سرطان الأمعاء
» "صلاح" يشارك "ميسي" في إعلان جديد
» أم تدفن مولودها حيًا وكلب ينقذ حياته
» "جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الخيام
» جورج قرداحي يهاجم إعلامي مصري شهير: لا أحب طريقته
» مطربة لبنانية شهيرة: لهذه الأسباب رفضت التمثيل مع أحمد زكي
» جورج قرداحي: هذه حقيقة إشهار إسلامي وإخفائي الخبر عن الجمهور
» قصة غضب رئيس عربي من نكتة قالها له عادل إمام
» بعد 10 سنين .. فنانة شهيرة تكشف أغرب موقف جمعها بعادل إمام
» الموت يفجع المطربة أنغام
» خبير تغذية يفجر مفاجأة مدوية عن بعض الأكلات الطبيعية

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:26

  • شروق

    05:02

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
السلفيون والإخوان
ريم البارودى وأحمد سعد وسمية الخشاب
علاء الأسوانى
صورة
بلايستيشن