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ندوة لـ"المصريين الأحرار" حول ذكرى العاشر من رمضان بالسويس

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نظمت أمانة الشباب بحزب "المصريين الأحرار"، بالسويس، بقيادة عادل الزهيري أمين الشباب بالحزب، ندوة بمناسبة العاشر من رمضان بمقر الحزب بالأربعين.

جاء ذلك بحضور عادل فاضل أمين عام الحزب بالسويس، وعاطف إبراهيم الأمين المساعد، وسامح إبراهيم عضو هيئة المكتب وسماح مهدى أمينة المرأة بالسويس وأمناء الشباب بالأقسام.

حاضر فى الندوة اللواء أركان حرب أسامة عطوة الخبير الاستراتيجى والباحث بأكاديمية ناصر العسكرية، حيث تحدث عن التحديات والعقوبات التي واجهت حرب أكتوبر وتحديد ساعة الصفر وفكرة الخداع الاستراتيجي وكيفية الاستعداد لها.

وتطرق اللواء أسامة، إلى العبور الثاني من خلال المشروعات القومية والتخطيط لمستقبل أفضل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وفى نهاية الندوة، تم طرح الأسئلة من الحاضرين من شباب الحزب والإجابة عليها والدروس المستفادة من حرب أكتوبر والعاشر من رمضان.

وقدم عادل فاضل أمين عام الحزب بالمحافظة وعادل الزهيري أمين الشباب، الشكر باسم أسرة الحزب وإهداء شهادة تقدير للواء أسامة عطوة على حضوره ومجهوده كمقاتل في بناء المجتمع المصري.

أدار الندوة الإعلامي سيد محمد رئيس اللجنة الإعلامية بقسم السويس ومنسق الندوة، وذلك بحضور لفيف من القيادات السياسية والشبابية بالسويس ونجاة مصطفى عضو مجلس محلى سابق وأحمد خضاري وثروت أبوزيد وسامح على وحسام الشافعي.


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