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إسقاط طائرة إسرائيلية قرب العاصمة السورية

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

خالد الشرقاوي - وكالات

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أكد مصدر أمني سوري، أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لطائرة مسيرة إسرائيلية خرقت الأجواء السورية وأسقطتها.

وقال المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة معادية بعد خرقها الأجواء السورية أقصى جنوب غرب العاصمة دمشق".

وأضاف المصدر، أن "الأصوات التي تم سماعها بمحيط العاصمة دمشق ناجمة عن إطلاق 4 صواريخ أرض جو من منصاتها في مناطق ريف دمشق".

وأكد، "أن الصواريخ الأربعة أصابت أهدافها بدقة وأسقطتها في الريف الجنوبي الغربي لدمشق قرب المثلث السوري اللبناني مع حدود الجولان المحتل".

وكان مصدر عسكري سوري، أفاد لوكالة "سبوتنيك" أن مضادات الدفاع الجوي السورية تصدت لأهداف معادية جنوب غرب دمشق.

وأشار مراسل "سبوتنيك" في القنيطرة، أن انفجارات هزت المحافظة نتيجة تصدي الدفاعات الجوية السورية لصواريخ معادية في سماء الجولان.

وأكد مصدر عسكري بالقنيطرة، أنه تم إطلاق 4 صواريخ أرض جو من مرابض الدفاع الجوي السوري بريف دمشق وتصدت لأهداف معادية فوق القنيطرة قرب الحدود الإدارية مع الجولان المحتل.

وأشار المصدر العسكري أنه تم التصدي لـ 6 أهداف معادية وتم إسقاط عدد منها.

وأفاد المصدر أن: "الأهداف المعادية عبرت من الأراضي المحتلة فوق المنطقة الأممية العازلة شمال القنيطرة قبل أن تبدأ المضادات الأرضية السورية بالتصدي لها".

ولفت مصدر عسكري سوري رفيع لـ"سبوتنيك"، إلى أنه "لم تكن هناك حاجة لاستخدام منظومات الدفاع الصاروخي "إس 300" للعدوان الصهيوني على الأراضي السورية".


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