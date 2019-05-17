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"مستقبل وطن" يكرم أبطال أكتوبر بالدقهلية فى ذكرى العاشر من رمضان

قبلي وبحري

صورة حزب مستقبل وطن
صورة حزب مستقبل وطن

محمود أبو سعد

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نظمت أمانة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، ندوة احتفالاً بذكرى انتصارات حرب أكتوبر في ذكرى العاشر من رمضان.

وقال الدكتور بسام رزق أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، إن حرب العاشر من رمضان 73 ستظل نقطة مضيئة في التاريخ المصري بعد أن أزالت عار هزيمة يونيو 1967 وبعد أن أثبت للعالم أن المصريين قادرين على هزيمة إرادة وطموح وغرور دولة إسرائيل وجيش دفاعها برغم كل الظروف المحيطة دوليا وسياسيا وعسكريا.

وعقب الندوة، تم تكريم أبطال حرب أكتوبر من أبناء الدقهلية البطل اللواء حاتم عبد اللطيف بلدوزر القوات المسلحة، والرقيب إبراهيم عبد العال صائد الدبابات.

وحضر الاحتفالية ثروت فتح الباب امين المجالس المحلية والمهندس رضا الشافعى أمين المهنيين والنائب بسام فليفل، وأشرف فارس أمين مساعد مركز المنصورة.


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