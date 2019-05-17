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«طولان» يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة طلائع الجيش

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أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة حلمي طولان، قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .
جاءت قائمة الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمود الزنفلي.
خط الدفاع: صبحى سليمان، محمد رزق، محمد أنور، بازوكا، محمود شعبان، السيد سالم، أحمد توفيق، محمد ناصف، كريم الديب.
خط الوسط: ولاس سيلفا، أحمد داوود، خالد الغندور، نور السيد، مانجا، كريم ممدوح، عمار حمدي.
خط الهجوم: خالد قمر، رزاق سيسيه، جدو، تشوكا.

وخرج من القائمة كل من فوزى الحناوى و صبرى رحيل و محمد عادل ومحمد عبد المجيد و تونى سليفا.
 

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