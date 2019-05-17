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أمريكا تلغي رسوم واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك

عرب وعالم

ترامب
ترامب

خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إلغاء الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك، على أن يلغي هذان البلدان رسومًا عقابية فرضاها على منتجات أمريكية.

وتعتبر هذه خطوة مهمة باتجاه تسهيل المصادقة على اتفاق التجارة الحرة بين الدول الثلاث.

وقال ترامب، في كلمة خلال اجتماع الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بواشنطن: "توصلنا للتو إلى اتفاق مع كندا والمكسيك وسنبيع سلعنا في هذين البلدين من دون فرض رسوم أو رسوم باهظة"، دون تفاصيل عن موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

من جهته، لفت رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى أن "اتفاق واشنطن وأوتاوا، على إلغاء الرسوم المفروضة على الصلب والألومنيوم الكندي، يشكل خطوة كبيرة نحو المصادقة في الأسابيع المقبلة على اتفاق التجارة الحرة الجديد في أمريكا الشمالية".

وأضاف ترودو، في مؤتمر صحفي، أن "هذه الرسوم على الصلب والألومنيوم كانت أكبر عائق أمام المصادقة على الاتفاق الجديد بالنسبة لنا وللولايات المتحدة، من المؤكد أننا اتخذنا خطوة كبيرة للأمام نحو هذه المصادقة التي قد تحصل في الأسابيع المقبلة".

وفي يونيو 2018، فرض ترامب رسومًا بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على واردات الألومنيوم من كندا.

وردت كندا بفرض رسوم على منتجات أمريكية بقيمة 11 مليار يورو على خلفية إعادة التفاوض على اتفاق للتبادل الحر في أمريكا الشمالية بناء على رغبة واشنطن.

واستغل الرئيس قانونًا يعود إلى عام 1962 لفرض رسوم جمركية على منتجات حددت وزارة التجارة أنها تهدد الأمن القومي.


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