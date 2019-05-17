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"لودر" حي شبرا الخيمة يدهس طالبة أثناء عودته للخلف

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أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس سائق لودر حي غرب شبرا الخيمة، المتهم بقتل فتاة دهسًا أثناء عبورها الطريق 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع "ليلى. س. إ" 20 سنة، أسفل عجلات "لودر" تابع لمجلس مدينة شبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور الجهات الأمنية، وتبين أنه أثناء قيام سائق اللودر ويدعى "أحمد. م. أ" برفع قمامة الحي وعودته للخلف تصادم بالفتاة ودهسها ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ على السائق داخل قسم الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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