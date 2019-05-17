ضبط سيارة مسروقة من القاهرة في القليوبية

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تمكنت مباحث قسم شرطة الخصوص، من ضبط سيارة ملاكي ترخيص المنيا مبلغ بسرقتها من منطقة البساتين بالقاهرة وتم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد سعيد مأمور قسم الخصوص مفاده أنة أثناء مرور الرائد محمود عادل رئيس مباحث قسم الخصوص بصحبته القوة المرافقة بناحية نفق الرشاح بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط السيارة رقم 23726 ملاكي المنيا قيادة المدعو"علاء .ع .ع " 42 سنة ومقيم في السلام بأسيوط والسابق اتهامه في قضية سرقة بالإكراه، وهارب من تنفيذ الحكم في هذه الجناية.

تبين من الكشف على السيارة أنها مبلغ بسرقتها في المحضر رقم 9807 لسنة 2019 جنح قسم البساتين القاهرة بتاريخ 8/5/2019 من المدعو "هاني. ف. ت " 29 سنة سائق ومقيم في ملوي بالمنيا وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بقيادة العميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية بالتحري عن الواقعة وتطوير مناقشة المتهم المضبوط للوقوف على حجم نشاطه الإجرامي وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة العامة التحقيق.


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