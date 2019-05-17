وزير الرياضة يطئمن على بعثة الزمالك بالمغرب

حرص أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على إجراء اتصالات مع إدارة نادي الزمالك، من أجل دعم ومساندة الفريق بشكل كامل في نهائي الكونفدرالية الإفريقية وتقديم كل سبل المساعدة والاتصالات مع المسئولين في المغرب.





ويأتي ذلك لتذليل كل العقبات أمام الفريق، واطمئن بنفسه على ترتيبات السفر وحجز الفنادق هناك والتأكيد على عدم وجود أي معوقات تشتت تركيز اللاعبين وهو ما قوبل بالترحيب من جانب الإدارة البيضاء وتوجيه الشكر للوزير.